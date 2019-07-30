حج / كشافة تعليم وادي الدواسر تكشف عن الزي الميداني الجديد للعمل بالمشاعر المقدسة



وادي الدواسر 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

كشفت إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر اليوم, عن الزي الميداني لكشافة الإدارة الذي سيرتديه المشاركون في معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بدءًا من يوم الجمعة القادم خلال عمليات المسح وممارسة الأنشطة الداخلية المختلفة.

وأوضح رئيس النشاط الكشفي بالإدارة غانم بن عبدالله الغانم ، أن الزي الذي جرى تصنيعه وتصميمه في أحد المتاجر الكشفية المتخصصة في إحدى الدول العربية روعي فيه الكثير من المواصفات من أهمها اختيار التصميم ودرجة اللون ومناسبته للطقس في مكة المكرمة والمشاعر وكمية النشاط والجهد المبذول من الكشاف ، كما أنه يمتاز بمواصفات مريحة وخاصة تسهيل عملية الأيض وتفسح المجال للجسم لإتمام عملية التبريد والتعرق دون ضيق أو إجهاد.

وأشار إلى أن التصميم الذي يغلب عليه اللون الأخضر المستوحى من العلم الوطني تضمن الكعبة المشرفة و برج الساعة في إشارة إلى المكان الذي تُقدم فيه الخدمة التطوعية ، كما يحمل عبارة " خدمة الحجاج شرف لنا " كتبت بـ 4 لغات.

واشتمل الزي على منديل كشفي غطت مساحته زخرفة إسلامية هندسية ، وصور أمشق لكشافة وهم يمارسون عملهم الكشفي ، وجاء في خاتمته صورة لأحد المعالم المشهورة بالمحافظة.

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16:33ت م

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