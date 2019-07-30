حج / التوعية الإسلامية في الحج والعمرة تنفذ عددًا من المناشط في مسجد أم المؤمنين عائشة بالتنعيم



مكة المكرمة 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

تنفذ الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بمسجد عائشة - رضي الله عنها - بالتنعيم، عددًا من المناشط والكلمات الوعظية، وذلك في إطار حملة "الحج دعوة ومنهج قويم"، التي دشنها معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وتعمل الأمانة للتوعية الإسلامية على تنفيذ مجموعة من الكلمات الوعظية والدروس العلمية والمحاضرات العامة، وتوجيه الدعاة المشاركين بالتواجد في المسجد والكبائن المحيطة المخصصة للرد على أسئلة الحجاج. إضافة إلى توزيع المطبوعات التوعوية على الحجاج وكتب النسك.

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16:28ت م

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