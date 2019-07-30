السعودية اليوم / اختتام تدريب 512 معلمًا ضمن برامج التدريب الصيفي بالجامعة الإسلامية



المدينة المنورة 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

اختتمت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم، برنامج التدريب الصيفي لمعلمي التعليم العام، الذي نظمته الجامعة ممثلة بقسم التربية بكلية الدعوة وأصول الدين بالتعاون مع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بمشاركة 512 متدربًا.

وأوضح مدير الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي, أن البرنامج الذي نظمته الجامعة للمرة الأولى يأتي ضمن برنامج التدريب الصيفي الذي تشرف عليه وزارة التعليم بهدف توفير بيئات تعلم مهني داعمة ومحفزة، ورفع مستوى الأداء المهني للكادر التعليمي لضمان جودة المخرج التعليمي, مشيرًا إلى أن إعداد وتأهيل الموارد البشرية من أهم أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ وفي طليعة ذلك تدريب المعلم وتأهيله أثناء الخدمة معرفيًا وتربويًا للقيام بدوره في تحسين وتطوير عمليتي التعليم والتعلم.

من جانب آخر زار مدير الجامعة الإسلامية المكلف القاعات التدريبية، والتقى خلالها بعدد من المعلمين الذين أشادوا بحسن التنظيم وجودة المادة العلمية التي ستنعكس على عملهم في الميدان التربوي.

يشار إلى أن البرامج التدريبية تضمنت أربع حقائب تدريبية اشتملت على برنامج (احتياجات الطلاب التربوية في البيئة التعليمية) وقدمه الدكتور علي بن إبراهيم الزهراني، وبرنامج (بناء المهارات القيادية للمعلم) وقدمه الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن الحربي، وبرنامج (الضعف اللغوي والقرائي وطرق علاجه) وقدمه الدكتور علي بن أحمد المنتشري، وبرنامج (قياس نواتج التعلم) وقدمه الدكتور سامي بن غزاي السلمي.

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16:27ت م

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