السعودية اليوم / كشافة المملكة تُشارك في الاحتفاء باليوم العالمي" للمنديل الكشفي " الخميس



الرياض 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

تُشارك جمعية الكشافة العربية

وأوضح نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد أن هذه المناسبة فرصة لإظهار الحركة الكشفية الراسخة والمنتشرة ، لتحقيق ما نتعارف عليه بالكشفية بــ " كشاف يوم ... كشاف دوم " ، حيث نعمل جميعاً على إيصال صورة أوسع لتلك الحركة التي بدأت عام 1907م .

وأكد الفهد على أن كشافي المملكة يدركون أهمية هذه المناسبة في تفعيل مجالات المشروع الكشفي العالمي " رسل السلام" ، الذي أنطلق من المملكة ويحظى بدعم منها حيث تعمل مختلف قطاعات الجمعية على تحقيق أهداف ورؤية ورسالة المشروع الذي تجاوزت ساعات العمل فيه أكثر من مليار ساعة عمل منذ انطلاقته عام 2011م, مشيراً إلى أن الكشافة والقادة المتواجدين حالياً في معسكرات العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة ، ومنافذ خدمة الحجاج ، والمشاركين في الجامبوري الكشفي العالمي 24 المقام حالياً في الولايات المتحدة الامريكية، سيحتفلون بتلك المناسبة ، وكذا الوحدات الكشفية وعشائر الجوالة التي تعقد حالياً الدورات التأهيلية والتحضيرية للمشاركة في خدمة الحجاج بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وتعود فكرة هذا اليوم إلى دعوة من كشافة النمسا بمناسبة المئوية الكشفية العالمية عام 2007 م، لتشجيع فكرة العمل الكشفي في مختلف المجتمعات , وتعود فكرة المنديل إلى تاريخ بداية الحركة ، حيث اختار مؤسسها اللورد بادن بأول المنديل المثلث كرمز للكشافين حول أعناقهم ، ليستفيدوا منه في مختلف أعمالهم ومنها الإسعافات الأولية .

// انتهى //

16:22ت م

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الرياض 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واستُشارك جمعية الكشافة العربية السعودية كشافة العالم يوم الخميس القادم الاحتفال " باليوم العالمي للمنديل الكشفي" ، الذي يصادف الأول من شهر أغسطس من كل عام ، حيث يرتدي جميع الكشافين حول العالم الحاليين والقدماء المنديل الرسمي لجمعياتهم الوطنية.وأوضح نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد أن هذه المناسبة فرصة لإظهار الحركة الكشفية الراسخة والمنتشرة ، لتحقيق ما نتعارف عليه بالكشفية بــ " كشاف يوم ... كشاف دوم " ، حيث نعمل جميعاً على إيصال صورة أوسع لتلك الحركة التي بدأت عام 1907م .وأكد الفهد على أن كشافي المملكة يدركون أهمية هذه المناسبة في تفعيل مجالات المشروع الكشفي العالمي " رسل السلام" ، الذي أنطلق من المملكة ويحظى بدعم منها حيث تعمل مختلف قطاعات الجمعية على تحقيق أهداف ورؤية ورسالة المشروع الذي تجاوزت ساعات العمل فيه أكثر من مليار ساعة عمل منذ انطلاقته عام 2011م, مشيراً إلى أن الكشافة والقادة المتواجدين حالياً في معسكرات العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة ، ومنافذ خدمة الحجاج ، والمشاركين في الجامبوري الكشفي العالمي 24 المقام حالياً في الولايات المتحدة الامريكية، سيحتفلون بتلك المناسبة ، وكذا الوحدات الكشفية وعشائر الجوالة التي تعقد حالياً الدورات التأهيلية والتحضيرية للمشاركة في خدمة الحجاج بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.وتعود فكرة هذا اليوم إلى دعوة من كشافة النمسا بمناسبة المئوية الكشفية العالمية عام 2007 م، لتشجيع فكرة العمل الكشفي في مختلف المجتمعات , وتعود فكرة المنديل إلى تاريخ بداية الحركة ، حيث اختار مؤسسها اللورد بادن بأول المنديل المثلث كرمز للكشافين حول أعناقهم ، ليستفيدوا منه في مختلف أعمالهم ومنها الإسعافات الأولية .// انتهى //16:22ت م0157

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