حج / رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية يشيد بجاهزية المملكة لاستقبال الحجاج



القاهرة 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

أشاد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي بكل ما توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من جاهزية وتجهيز لتمكين المسلمين من تأدية فريضة الحج بما في ذلك الحجاج الفلسطينيين الذين تستضيفهم المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -.

وأكد في تصريح لوكالة الأنباء

وقال إن دأب المملكة في هذا كمثل مواقفها من قضية فلسطين عبر عقود الزمن دعمًا واسنادًا وتمكينًا في كل المجالات وهو ما يحفظه شعب فلسطين للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم ولخادم الحرمين الشريفين الحرمين بكل محبة وعرفان وامتنان.

وأكد السفير سعيد ابوعلي أن الأمر لا يقتصر على ملايين الحجاج بل سائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وهو الأمر الذي تدركه قيادة المملكة العربية السعودية حق الإدراك وتنبري للقيام بالمهام الجليلة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وقيادته المباشرة لمواسم الحج السنوية فتقدم باستعداد مدروس وخطط محكمة كل ما من شأنه إنجاح هذا الموسم بكل احتياجاته بداية من حسن الاستقبال والوفادة إلى متطلبات الإقامة وتأدية الشعائر وما يصاحبها من توفير وسائل العيش الكريم والأمن والتنظيم بقدرات وإمكانيات بشرية ومادية في فترة زمنية محدودة منقطعة النظير.

ونوه بتوسعة الحرم المتكررة لاستقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج وأماكن الإقامة وتنظيم القيام بتأدية المشاعر للجميع بنفس التوقيت، مؤكدًا أنه أمر مذهل يجسد قوة الإيمان وقدرة قيادة المملكة العربية السعودية ووفرة الموارد وإرادة الانسان وكلها تحسب للمملكة ولخادم الحرمين الشريفين وأجهزة دولته في الدنيا وقبل هذا ثواب وحسن الجزاء في الآخرة.

// انتهى //

16:20ت م

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القاهرة 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسأشاد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي بكل ما توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من جاهزية وتجهيز لتمكين المسلمين من تأدية فريضة الحج بما في ذلك الحجاج الفلسطينيين الذين تستضيفهم المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -.وأكد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن جميع المسلمين بما فيهم حجاج فلسطين يشعرون بهذه الفضائل وجميعهم يتوجهون بالشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، على تلك الجهود.وقال إن دأب المملكة في هذا كمثل مواقفها من قضية فلسطين عبر عقود الزمن دعمًا واسنادًا وتمكينًا في كل المجالات وهو ما يحفظه شعب فلسطين للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم ولخادم الحرمين الشريفين الحرمين بكل محبة وعرفان وامتنان.وأكد السفير سعيد ابوعلي أن الأمر لا يقتصر على ملايين الحجاج بل سائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وهو الأمر الذي تدركه قيادة المملكة العربية السعودية حق الإدراك وتنبري للقيام بالمهام الجليلة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وقيادته المباشرة لمواسم الحج السنوية فتقدم باستعداد مدروس وخطط محكمة كل ما من شأنه إنجاح هذا الموسم بكل احتياجاته بداية من حسن الاستقبال والوفادة إلى متطلبات الإقامة وتأدية الشعائر وما يصاحبها من توفير وسائل العيش الكريم والأمن والتنظيم بقدرات وإمكانيات بشرية ومادية في فترة زمنية محدودة منقطعة النظير.ونوه بتوسعة الحرم المتكررة لاستقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج وأماكن الإقامة وتنظيم القيام بتأدية المشاعر للجميع بنفس التوقيت، مؤكدًا أنه أمر مذهل يجسد قوة الإيمان وقدرة قيادة المملكة العربية السعودية ووفرة الموارد وإرادة الانسان وكلها تحسب للمملكة ولخادم الحرمين الشريفين وأجهزة دولته في الدنيا وقبل هذا ثواب وحسن الجزاء في الآخرة.// انتهى //16:20ت م0156

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