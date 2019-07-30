السعودية اليوم / الصحة العالمية تقدم مساعدات لأكثر من 700 مريض في غات جنوب ليبيا



طرابلس 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الفرق الطبية التابعة لها ساعدت الأسبوع الماضي أكثر من 700 مريض في مدينة غات جنوب ليبيا.

وبينت في بيان لها اليوم، أن المساعدات التي قدمتها المنظمة شملت أيضًا الأطفال الوليدة، مؤكدة أن المنظمة الدولية للهجرة قامت بتقديم إمدادات طبية لإحدى العيادات في مدينة غات.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أعلنت الشهر الماضي أن غات مدينة منكوبة بعد أن أغرقَت السيول والفيضانات أحياء سكنية بالمدينة وتسببت بخسائر بشرية ومادية، وسببت نزوحًا للعديد من المواطنين، موضحة أن السيول غطت نحو 70 % من مناطق المدينة، فضلاً عن تدمير وانهيار العديد من المنازل وأغلقت الطرقات الواصلة بين المناطق، حيث تسببت في انقطاع الاتصالات والكهرباء عن معظم مناطق البلدية.

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16:08ت م

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