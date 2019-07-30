السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر



الرياض 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري.

واطلع التويجري على ما يقدمه المركز من جهود وبرامج متعددة وشاملة لإغاثة الشعب اليمني، وجملة البرامج الإغاثية الأخرى المتعددة للدول المنكوبة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بما يخدم العملية الإغاثية والإنسانية وسبل الوصول للأهداف المشتركة.

وثمّن الدكتور صالح التويجري الجهود التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة وآلام المنكوبين والمتضررين في مختلف بقاع العالم.

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16:03ت م

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