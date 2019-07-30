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2019-07-30 حمود العتيبي للمرتبة الـ ١٥ بوزارة الإعلام متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements صدرت موافقة مجلس الوزراء اليوم على ترقية الأستاذ حمود بن عبدالرحمن العتيبي، مدير عام مكتب وزير الإعلام، إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الإعلام. أسرة تحرير “متابعات الخليج 365” تهنئ العتيبي متمنية له التوفيق والسداد.









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