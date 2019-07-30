السفير الثقفي يودع مُسناً إندونيسياً وجّه الملك باستضافته

2019-07-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

ودّع سفير خادم الحرمين الشريفين عصام عابد الثقفي، بمطار جاكرتا الحاج المسنّ يوحي وعائلته، الذين وجّه خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم لأداء فريضة الحج هذا العام.

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وكان المسنّ الإندونيسي قد وجّه مناشدة بالاستضافة؛ نظرًا لظروفه المادية الصعبة، فاستجاب له خادم الحرمين، وتم استقباله من قِبل السفير السعودي لدى إندونيسيا وزفّ له البُشرى هو وعائلته.

من جانبهم عبّرت أسرة المسنّ عن شكرهم لمقام خادم الحرمين على هذه اللفتة الإنسانية الطبية، داعين الله أن يديم على المملكة الخير والأمن والأمان.