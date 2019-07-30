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2019-07-30 أمطار وغبار حتى الثامنة في جازان متابعات الخليج 365 - واس نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان , تشمل محافظات، أبو عريش , وأحد المسارحة , والحرث , والدائر بني مالك , والريث , والعيدابي , وفيفا , وهروب ، وتستمر حتى الساعة الثامنة ليلاً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة ،واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.









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