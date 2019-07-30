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إنقاذ حياة ثلاثيني يعاني من ورم ونزيف بالمخ في جدة
متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ جدة
تمكّن فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة من إنقاذ حياة مريض حيث تم إجراء عملية جراحية دقيقة في المخيخ تكللت ولله الحمد بالنجاح.
وكان المريض يعاني من نقص شديد في الوعي كشبه غيبوبة، وأُجريت له كافة الفحوصات الطبية منها الإشعاعية التي بيّنت وجود ورم دموي كبير الحجم ونزيف حاد بالمخيخ؛ مما أدى إلى الضغط على مراكز التنفس ونبضات القلب في المخ وكادت أن تؤدي لوفاته.
وقد تم نقل المريض وبشكل عاجل إلى غرفة العلميات وأُجريت له عملية جراحية دقيقة من نوعها، تم خلالها إزالة الورم الدموي كلياً بكل دقة ونجاح دون حدوث أي مضاعفات أثناء العملية الجراحية، وبعد الانتهاء من العملية الجراحية تم نقله إلى العناية المركزة لوضعه تحت الملاحظة الطبية المركزة وبعد التأكد من استقرار الحالة الصحية للمريض نُقل إلى أجنحة التنويم الخاصة بجراحة المخ والأعصاب وبعد الاطمئنان الكامل على صحته غادر المستشفى بصحة وسلامة.
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