2019-07-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الجوازات السعودية وصول (1.168.203) حجاج إلى المملكة عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس.

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وأفادت الجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (1.095.584) حاجاً، وعن طريق البر (60.886) حاجًا، وعبر البحر (11.733) حاجًا.

وأشارت الجوازات إلى أن ذلك بزيادة (110.327) حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة (10%) تقريباً.