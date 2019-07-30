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وصول 1.168.203 حجاج إلى المملكة

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2019-07-30

وصول 1.168.203 حجاج إلى المملكة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الجوازات وصول (1.168.203) حجاج إلى المملكة عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس.

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وأفادت الجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (1.095.584) حاجاً، وعن طريق البر (60.886) حاجًا، وعبر البحر (11.733) حاجًا.

وأشارت الجوازات إلى أن ذلك بزيادة (110.327) حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة (10%) تقريباً.





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