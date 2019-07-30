- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وصول 1.168.203 حجاج إلى المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وصول 1.168.203 حجاج إلى المملكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الجوازات السعودية وصول (1.168.203) حجاج إلى المملكة عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس.
وأفادت الجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (1.095.584) حاجاً، وعن طريق البر (60.886) حاجًا، وعبر البحر (11.733) حاجًا.
وأشارت الجوازات إلى أن ذلك بزيادة (110.327) حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة (10%) تقريباً.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول 1.168.203 حجاج إلى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.