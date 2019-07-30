سعر الذهب اليوم في السعودية وارتفاع كبير في القيم المسجلة في الأسواق

ارتفع سعر الذهب اليوم في السعودية بشكل مفاجئ وبرغم توجه السوق خلال الأيام الأربعة الماضية إلى الهبوط، إلا أنه اليوم صعد بقيمة تقارب على الريال السعودي ليسجل مثلاً سعر الجرام من عيار 24 في بداية التعاملات 172.73 ريال، قبل أن يبدأ في التناقص مرة أخرى في منتصف التداول لهذا اليوم منذ قليل مسجلاً قيمة 172.47 ريال، وهكذا هو الحال لبقية الوحدات ويرى الكثير من المحللين ومتابعي أسواق المعدن الأصفر، أن تلك الزيادة أمر طبيعي مع قدوم عيد الأضحى المبارك، وهو أحد مواسم شراء الذهب من السعوديين لكثرة المناسبات السعيدة مثل الأفراح وحفلات الخطوبة.

سعر الذهب اليوم في السعودية

سجل اليوم الثلاثاء 30 يوليو سعر جرام الذهب عيار 21 قيمة 150.91 ريال وهي لا تختلف كثيرًا عن تلك التي بدأت بها التداول أمس، والتي بلغت 150.55 ريال، وإن كانت بالطبع هناك زيادة بمقدار 36 هللة عن تلك التي ختم بها التعامل أمس، وسجلتها أسواق الذهب في المملكة العربية السعودية، وكذلك الحالة لبقية الوحدات وعلى ما يبدو أن هناك نقطة مقاومة في أسعار الذهب، يرى كثيرون أنها عند 172.5 ريال بالنسبة لعيار 24 حيث أنه كلما اقتربت منها القيم هبطت مرة أخرى ثم تعود للصعود وهكذا.

وفي حالة تخطي تلك القيمة فإنه من المحتمل وبشكل كبير أن ترتفع القيم التي سوف يسجلها المعدن الأصفر بعد ذلك ليأخذ اتجاه الصعود، وهذا بالطبع لكل أنواعه، ووحداته وسوف نعرض لكم سعر الذهب اليوم في السعودية من خلال الجدول التالي والذي يتم تحديثه على مدار اليوم.