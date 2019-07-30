رابط تسجيل حساب المواطن 1440- و نتائج الأهلية الدفعة 21 شهر أغسطس وتسجيل حساب المواطن الدفعة 22

رابط تسجيل حساب المواطن، نرصد لكم باستمرار من خلال منوقعنا أهم الأخبار العالمية والعربية، ونتابع اليوم اعلان رابط نتائج الأهلية الدفعة 21، من المستحقين للدعم النقدي من برنامج حساب المواطن، والمقرر صرفها في شهر أغسطس المقبل، على أن يتم الإستعلام عن الأسماء المستحقة للصرف من خلال رابط حساب المواطن، رابط تسجيل حساب المواطن.

تابعونا من خلال السطور القادمة للتعرف على ربط نتائج الأهلية للدفعة 21 من حساب المواطن، فقط ضعوا المقال في المفضلة ليصلكم كل ما هو جديد بشأن حساب المواطن.

حساب المواطن

حساب المواطن أحد البرامج الحكومية السعودية، التي استحدثت من أجل تخفيف الأعباء من على عاتق المواطن السعودي، من خلال تقديم الدعم المادي للأسر أصحاب الدخول المنخفضة، حيث عملت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية على اصدار برنامج حساب المواطن، تعويضا للمواطنين عن الضرر اللاحق بهم جراء الإصلاحات الإقتصادية في المملكة السعودية، ومن أجل توفير حياه كريمة للمواطن السعودي..

رابط تسجيل حساب المواطن 1440

للتسجيل في برنامج حساب المواطن يرجى الدخول على الرابط التالي من هنا.

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نتائج الأهلية الدفعة 21 من حساب المواطن

أعلنت بوابة حساب المواطن عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن اصدار نتائج الأهلية الدفعة 21 من حساب المواطن، كما ناشدت المستفيدين من الدخول إلى حساباتهم الرسمية على البرنامج والتحقق من الأهلية ومدى الإستحقاق للدفعة القادمة والتي سيتم ايداعها في أغسطس المقبل.

رابط نتائج الأهلية الدفعة 21

ولمعرفة مدى الإستحقاق والأهلية للدفعة 21 من حساب المواطن، يمكن لمستفيدين الدخول على الرابط الرسمي لبوابة حساب المواطن من هنا.

موعد ايداع الدفعة الحادية والعشرون من حساب المواطن

الموعد المتعارف عليه لسحاب المواطن هو العاشر من كل شهر مبلادي، ولكن طبقا لنظام الإيداع في المملكة السعودية فإن يوم 10 أغسطس يوافق يوم السبت وهو يوم عطلة رسمية بالمملكة، لذا أعلن القائمون على حساب المواطن، أنه تقرر ايداع الدفعة 21 في حسابات المواطنين يوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2019 أي قبل الموعد الرسمي بيومين.

التسجيل في حساب المواطن