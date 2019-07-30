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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر بعد تنبيه صادر عن "الأرصاد"، مشددة على ضرورة اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
وقد نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات "أبوعريش، وأحد المسارحة، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب"، وتستمر حتى الساعة الثامنة ليلاً.
30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440 03:36 PM
أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على عدة محافظات
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر بعد تنبيه صادر عن "الأرصاد"، مشددة على ضرورة اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
وقد نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات "أبوعريش، وأحد المسارحة، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب"، وتستمر حتى الساعة الثامنة ليلاً.
، بعد تنبيه "الأرصاد".. "مدني جازان" يدعو لاتباع الإرشادات والتعليمات ،
المصدر : الخليج 365
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