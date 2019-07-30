، عملية جراحية دقيقة في المخيخ تنقذ حياة "ثلاثيني" بعد تعرضه لغيبوبة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أجراها فريق متخصص من مجمع الملك عبدالله الطبي بمحافظة بجدة

تمكن بفضل الله فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة من إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 37 عاماً بعملية جراحية دقيقة في المخيخ تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وأوضح استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور وليد القذافي أنه تم استقبال حالة المريض بقسم الطوارئ وهو يعاني من نقص شديد في الوعي شبه غيبوبة، وأجريت له كل الفحوص الطبية منها الإشعاعية التي بينت وجود ورم دموي كبير الحجم ونزيف حاد بالمخيخ، مما أدى إلى الضغط على مراكز التنفس ونبضات القلب في المخ كادت أن تودي بحياته.

وأضاف: تم نقل المريض وبشكل عاجل إلى غرفة العلميات، وأجريت له عملية جراحية دقيقة من نوعها، تم خلالها إزالة الورم الدموي كلياً بكل دقة ونجاح دون حدوث أي مضاعفات أثناء العملية الجراحية. شارك في إجرائها الدكتور محمد الشاطر أخصائي جراحة المخ والأعصاب وبوجود استشارية التخدير الدكتورة إيمان، وكذلك طبيب التخدير الدكتور أنس الجارحي، وبعد الانتهاء من العملية الجراحية للمريض تم نقله إلى العناية المركزة لوضعه تحت الملاحظة الطبية المركزة، وعند التأكد من استقرار الحالة الصحية للمريض نُقِل إلى أجنحة التنويم الخاصة بجراحة المخ والأعصاب، وبعد الاطمئنان الكامل على صحته غادر المستشفى بصحة وسلامة.