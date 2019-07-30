، التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى و"هدف" يدعمان مرضى الكلى ،

محمد بن مسعود - الدمام - وقّعا مذكرة تعاون لضمان استمراريتهم في وظائفهم التي التحقوا بها

وقّع التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في مقر الصندوق بالرياض، مذكرة تعاون لدعم توظيف مرضى الفشل الكلوي العاملين في القطاع الخاص واستقرارهم الوظيفي.

ووقّع المذكرة مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد بن أحمد السديري، والرئيس العام التنفيذي للتجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى الدكتور محمود بن عبدالجبار اليماني.

وبموجب المذكرة، سيعمل "هدف" على تقديم الدعم لمنشآت القطاع الخاص للمساعدة في توظيف مرضى الفشل الكلوي واستمرارهم في الأعمال من خلال "برنامج دعم أجر أيام غسيل الكلى" والموجّه لمنشآت القطاع الخاص للمساعدة في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة من مرضى الفشل الكلوي واستمراريتهم في وظائفهم التي التحقوا بها بما يحقق الاستقرار الوظيفي من خلال تعويض منشآتهم الموظفة عن أجر أيّام الإجازة التي يأخذها الموظفين للقيام بالغسيل الكلوي للتنقية الدموية وباعتبارها إجازة مدفوعة الأجر.

وسيعمل "هدف" كذلك على تقديم الدعم في البحث عن وظائف مناسبة للباحثين عن عمل منهم، والتنسيق مع منشآت القطاع الخاص الموظفة لهم للتقديم على برنامج الدعم، وكذلك تقديم الأدلة والمنشورات التعريفية الخاصة ببرنامج الدعم وإصدارات برنامج "توافق" والهادفة إلى تعزيز المعرفة والوعي بالحقوق العمالية لمرضى الفشل الكلوي.

من جانبه، سيتولى التجمع الصحي الثاني بمنطقة الرياض تزويد الصندوق ببيانات الباحثين عن عمل والعاملين في القطاع الخاص من الأشخاص ذوي الإعاقة من مرضى الفشل الكلوي، والتعريف ببرنامج الدعم للمستفيدين من خدماته الصحية من مرضى الفشل الكلوي من موظفي القطاع الخاص.