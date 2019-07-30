، "اللهيبي" يعلن انطلاقة فعاليات المعسكر الإعدادي للحج بالطائف ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
حثّ المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي الكشافين المشاركين في موسم حج هذا العام، على بذل الجهد وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ضمن الجهود التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن، وتقديم الصورة المشرفة لأبناء الوطن والتعامل الأمثل مع الحجاج بمختلف جنسياتهم.
جاء ذلك إبان إعلان "اللهيبي"، اليوم، انطلاقة فعاليات المعسكر الإعدادي للحج والمقام بمدينة الملك فهد الكشفية بالحوية، الذي يشارك فيه 600 كشاف، بالإضافة إلى نحو 50 قائداً كشفياً يمثلون 23 إدارة تعليمية، حيث كان الكشافون قد أدوا تحية العلم، قبل إعلان افتتاح المعسكر الذي يستمر حتى الخميس القادم.
ورحّب "اللهيبي" بالوفود المشاركة في المعسكر من الإدارات التعليمية، مؤكداً أهمية المعسكر ودوره في تهيئة وتأهيل أفراد الكشافة والقادة الكشفيين علمياً وثقافياً وسلوكياً ومهارياً، وتطوير مستوى أدائهم لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وبما يعزز قيمة الانتماء لوطنهم وتنمية مجتمعهم.
وقدم "اللهيبي" شكره وتقديره لوزير التعليم على إتاحة الفرصة لتعليم الطائف في استضافة هذا المعسكر وتقديم خدماته للكشافة المشاركين.
وثمّن جهود الإدارة العامة للنشاط الطلابي ممثلةً في إدارة النشاط الكشفي على المتابعة المستمرة لإنجاح المعسكر، ومقدماً كذلك شكره وتقديره للجان العاملة بالمعسكر على ما يقدمون من جهود نوعية ومتميزة للوفود الكشفية من الإدارات التعليمية، متمنياً للمعسكر وللكشافة التوفيق والسداد.
"اللهيبي" يعلن انطلاقة فعاليات المعسكر الإعدادي للحج بالطائفصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-30
حثّ المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي الكشافين المشاركين في موسم حج هذا العام، على بذل الجهد وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ضمن الجهود التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن، وتقديم الصورة المشرفة لأبناء الوطن والتعامل الأمثل مع الحجاج بمختلف جنسياتهم.
جاء ذلك إبان إعلان "اللهيبي"، اليوم، انطلاقة فعاليات المعسكر الإعدادي للحج والمقام بمدينة الملك فهد الكشفية بالحوية، الذي يشارك فيه 600 كشاف، بالإضافة إلى نحو 50 قائداً كشفياً يمثلون 23 إدارة تعليمية، حيث كان الكشافون قد أدوا تحية العلم، قبل إعلان افتتاح المعسكر الذي يستمر حتى الخميس القادم.
ورحّب "اللهيبي" بالوفود المشاركة في المعسكر من الإدارات التعليمية، مؤكداً أهمية المعسكر ودوره في تهيئة وتأهيل أفراد الكشافة والقادة الكشفيين علمياً وثقافياً وسلوكياً ومهارياً، وتطوير مستوى أدائهم لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وبما يعزز قيمة الانتماء لوطنهم وتنمية مجتمعهم.
وقدم "اللهيبي" شكره وتقديره لوزير التعليم على إتاحة الفرصة لتعليم الطائف في استضافة هذا المعسكر وتقديم خدماته للكشافة المشاركين.
وثمّن جهود الإدارة العامة للنشاط الطلابي ممثلةً في إدارة النشاط الكشفي على المتابعة المستمرة لإنجاح المعسكر، ومقدماً كذلك شكره وتقديره للجان العاملة بالمعسكر على ما يقدمون من جهود نوعية ومتميزة للوفود الكشفية من الإدارات التعليمية، متمنياً للمعسكر وللكشافة التوفيق والسداد.
30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
03:21 PM
بمشاركة 600 كشاف و50 قائداً كشفياً يمثلون 23 إدارة تعليمية
حثّ المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي الكشافين المشاركين في موسم حج هذا العام، على بذل الجهد وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ضمن الجهود التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن، وتقديم الصورة المشرفة لأبناء الوطن والتعامل الأمثل مع الحجاج بمختلف جنسياتهم.
جاء ذلك إبان إعلان "اللهيبي"، اليوم، انطلاقة فعاليات المعسكر الإعدادي للحج والمقام بمدينة الملك فهد الكشفية بالحوية، الذي يشارك فيه 600 كشاف، بالإضافة إلى نحو 50 قائداً كشفياً يمثلون 23 إدارة تعليمية، حيث كان الكشافون قد أدوا تحية العلم، قبل إعلان افتتاح المعسكر الذي يستمر حتى الخميس القادم.
ورحّب "اللهيبي" بالوفود المشاركة في المعسكر من الإدارات التعليمية، مؤكداً أهمية المعسكر ودوره في تهيئة وتأهيل أفراد الكشافة والقادة الكشفيين علمياً وثقافياً وسلوكياً ومهارياً، وتطوير مستوى أدائهم لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وبما يعزز قيمة الانتماء لوطنهم وتنمية مجتمعهم.
وقدم "اللهيبي" شكره وتقديره لوزير التعليم على إتاحة الفرصة لتعليم الطائف في استضافة هذا المعسكر وتقديم خدماته للكشافة المشاركين.
وثمّن جهود الإدارة العامة للنشاط الطلابي ممثلةً في إدارة النشاط الكشفي على المتابعة المستمرة لإنجاح المعسكر، ومقدماً كذلك شكره وتقديره للجان العاملة بالمعسكر على ما يقدمون من جهود نوعية ومتميزة للوفود الكشفية من الإدارات التعليمية، متمنياً للمعسكر وللكشافة التوفيق والسداد.
، "اللهيبي" يعلن انطلاقة فعاليات المعسكر الإعدادي للحج بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "اللهيبي" يعلن انطلاقة فعاليات المعسكر الإعدادي للحج بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.