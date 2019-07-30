حج / مجلس منطقة مكة المكرمة يوافق على إقامة ملتقى الحج والعمرة



جدة 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

وافق مجلس منطقة مكة المكرمة على إقامة ملتقى الحج والعمرة ، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة ، بالتعاون مع مجلس منطقة مكة المكرمة ، الذي يهدف لبحث الأفكار التطويرية للخدمات المقدمة في هذا الجانب.

ولدى ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة اجتماع المجلس ، أكد الأمير خالد الفيصل ضرورة أن تقدم الجهات ذات العلاقة كافة الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج منذ وصولهم وحتى عودتهم لأوطانهم سالمين غانمين بإذن الله ، مثمناً الجهود التي تبذلها لجان المجلس لتحقيق التنمية في المنطقة.

وخلال الاجتماع جرت مناقشة عدة موضوعات من بينها إقرار إقامة ملتقى للحج والعمرة ، يتم خلالها بحث الأفكار التطويرية لخدمة ضيوف الرحمن ، إلى جانب إقامة معرض تقدم خلاله شركات العمرة نبذة عن الخدمات التي تقدمها ، كذلك تنظيم دورات تدريبية لتأهيل القطاعات العاملة في الحج والعمرة ، واستعراض آليات وسبل تطوير الضيافة خلال الموسمين.

وقدّمت لجنة التنمية العمرانية والمشاريع بالمجلس ، تقريراً عن المشاريع الحيوية بالمنطقة تخلله استعراض للوضع الراهن لها ، والتوصيات المقترحة لرفع مستوى التنسيق بين الجهات بما يحقق سرعة ودقة الإنجاز .

وجرت مناقشة آليات استحداث المرافق العامة والخدمية في محافظات المنطقة ، وفي شأن تطوير القرى والمراكز وتنميتها ، وافق المجلس على تنمية قرية الصالحية التابعة لمركز المحاني بالطائف ، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها القرارات والتوصيات المناسبة.

// انتهى //

15:40ت م

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