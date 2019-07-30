السعودية اليوم / مشرف مركز التطوير المهني والتعليم بوزارة التعليم يزور مركز التطوير المهني والتعليمي بجازان



جازان 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

وقف المشرف العام على مركز التطوير المهني التعليمي أمين عام لجنة المشاركات الخارجية بوزارة التعليم خالد بن أحمد الرفاعي اليوم , على سير مراكز التدريب الصيفي بقطاعي مدينة جيزان ومحافظة أبو عريش التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة , وذلك في مستهل زيارته للمنطقة والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام .

شملت الزيارة مركز التدريب الرئيسي بثانوية الخوارزمي بمدينة جيزان , حيث أطلع مشرف عام مركز التطوير المهني والتعليمي بوزارة التعليم على البرامج التدريبية المنفذة والتي تحت التنفيذ بالمركز , مستمعا لشرح مفصل من القائمين عليه عن أبرز البرامج المقدمة وعدد المستفيدين منها، ومدرسة قرية بخشة والتي شارك فيها مع المتدربين جزءً من البرامج التدريبية مطلعاً على بعض المشاركات المقدمة من المدربين والمتدربين فيما يتعلق بالبرامج الصيفية والأفكار التي تسهم في تحسينها والاستفادة المثلى منها.

واختتم الرفاعي زيارته بالوقوف على سير العمل بمركز التدريب بمدرسة قامرة التابعة لمكتب التعليم بمحافظة أبو عريش حيث زار القاعات الأربع بالمركز والتي تضم عددا من الدورات تنوعت عناويها بين إدارة الصف ودمج التقنية بالتعليم وبناء الأسئلة والإرشاد التربوي والسلوكي , منوهاً بحرص المتدربين على حضور الدورات والتطور المهني، حيث سجلت عدد من مراكز التدريب نسبة تسجيل وحضور عالية بين المتدربين , مؤكدا حرص مركز التطوير المهني التعليمي على الاستماع للمتدربين بشكل مباشر لتحقيق كل ما يسهم في تطوير البرامج المقدمة ومناقشة فرص التحسين التي ستنعكس إيجابيا على الدورات المستقبلية، مقدما الشكر لمدير عام التعليم بالمنطقة ولجميع اللجان العاملة بالبرامج التدريبية على جهودهم.

//انتهى//

15:40ت م

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