السعودية اليوم / المساعد للشؤون التعليمية بتعليم ينبع يتفقد سير اختبارات الفصل الصيفي



ينبع 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

تفقد المساعد للشؤون التعليمية بتعليم ينبع سليم بن عبـيان العطوي اليوم، سير اختبارات الفصل الصيفي التي انطلقت أمس في عدد من المدارس المطبقة للنظام الصيفي بالمحافظة ، رافقه خلال الزيارة عدد من المشرفين التربويين.

والتقى العطوي خلال الزيارة بالطلاب وبالهيئتين التعليمية والإدارية, مطلعًا على ملف الأعمال الخاصة بالاختبارات واستمع لشرح من قبل قيادات المدارس عن آلية الاختبارات.

واطمأن العطوي خلال الزيارة على سير عملية أداء الطلاب للاختبارات وعلى اللجان العاملة ، والتأكد من أنه اتخذت كافة التدابير لتهيئة الجو المناسب للطلاب لأداء الاختبارات بكل يسر وسهولة.

من جانبه أكَّد المشرف على الفصل الصيفي عتيق بن حمدان الرفاعي، أن المتوقع تخرجهم مع نهاية الفصل الصيفي 38 طالبًا، كما يتوقع تخرج 73 طالبًا مع نهاية الفصل الدراسي الأول للعام 1440 / 1441هـ ،مشيرًا إلى أن عدد المدارس المعتمدة في الفصل الصيفي 7 مدارس ، حيث أتم دراسة الفصل الصيفي بها 1237 طالبًا موزعين على 167 شعبة و 119 مقررًا دراسيًا.

من جانب آخر قامت المساعدة للشؤون التعليمية أديبة بنت حميدي الفايدي ، والمشرفة على الفصل الصيفي فتحية حداد مشرفة نظام المقررات بزيارة عدد من المدارس ، والوقف على سير الاختبارات بها.

وذكرت حداد أن 4 مدارس جرى اعتمادها للفصل الصيفي حيث بلغ عدد الطالبات المسجلات 1159 طالبة ، في 82 شعبة و70 مقررًا دراسيًا ، مبينة أن المتوقع تخرجهن خلال الفصل الصيفي والفصل الدراسي القادم 84 طالبة.

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15:23ت م

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