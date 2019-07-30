السعودية اليوم / سمو أمير تبوك يستقبل المعزين في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود



تبوك 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزير أمير منطقة تبوك ، اليوم بقاعة الاستقبالات بالإمارة المعزين من أهالي المنطقة ومشائخ القبائل الذين عبروا عن تعازيهم ومواساتهم بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - ، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

وشكر سمو امير منطقة تبوك الجميع على ما ابدوه من مشاعر صادقة.

//انتهى//

15:22ت م

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