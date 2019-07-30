حج / سفير اندنويسيا يشيد بجهود حكومة المملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين



المدينة المنورة ٢٧ ذو القعدة 1440 هـ الموافق ٣٠ يوليه 2019 م واس

أشاد سفير اندنويسيا بالمملكة العربية

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أرفع كل الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على ما يقدمونه للإسلام والمسلمين من خدمات جليلة ومن ذلك خدمة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما من المسلمين الذين يتلهفون على زيارتهما من كل مختلف أنحاء العالم وأنها لفضل كبير من الله عزوجل ان أكرمتنا حكومة خادم الحرمين الشريفين بزيادة حصة حجاج جمهورية إندونيسيا عشرة آلاف حاج إضافي هذه السنة ليصبح الإجمالي ٢٣١ الف حاج كأكبر حصة لحجاج في هذا العام .

وعن مبادرة طريقة مكة قال السفير أغرس أبي جبري أنها إحدى المبادرات الرائدة المتميزة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بهدف خدمة ضيوف بيت الله الحرام، وتسهيل حركة سفر الحجاج من بلدانهم حتى قدومهم للأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية مشيرا الي أن سبعين ألف حاج من حجاج جمهورية إندونيسيا قد أستفادوا من مبادرة طريق مكة التي وفرت الجهد والتعب وأبعدت عناء السفر عن حجاج بيت الله الحرام لتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة .

// انتهى //

15:22ت م

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المدينة المنورة ٢٧ ذو القعدة 1440 هـ الموافق ٣٠ يوليه 2019 م واسأشاد سفير اندنويسيا بالمملكة العربية السعودية أغوس مفتوح أبي جبريل بدور المملكة العربية السعودية في إدارة منظومة الحج بكفاءة واقتدار معتبرا أن ماتقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظهم الله – ومن خلال المشاريع التطويرية على مستوى الأداء و تسعى بها لبذل الغالي والنفيس في سبيل خدمة ضيوف الرحمن وجعل رحلتهم الإيمانية أكثر راحة وسهولة وأمان وطمأنينة.وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أرفع كل الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على ما يقدمونه للإسلام والمسلمين من خدمات جليلة ومن ذلك خدمة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما من المسلمين الذين يتلهفون على زيارتهما من كل مختلف أنحاء العالم وأنها لفضل كبير من الله عزوجل ان أكرمتنا حكومة خادم الحرمين الشريفين بزيادة حصة حجاج جمهورية إندونيسيا عشرة آلاف حاج إضافي هذه السنة ليصبح الإجمالي ٢٣١ الف حاج كأكبر حصة لحجاج في هذا العام .وعن مبادرة طريقة مكة قال السفير أغرس أبي جبري أنها إحدى المبادرات الرائدة المتميزة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بهدف خدمة ضيوف بيت الله الحرام، وتسهيل حركة سفر الحجاج من بلدانهم حتى قدومهم للأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية مشيرا الي أن سبعين ألف حاج من حجاج جمهورية إندونيسيا قد أستفادوا من مبادرة طريق مكة التي وفرت الجهد والتعب وأبعدت عناء السفر عن حجاج بيت الله الحرام لتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة .// انتهى //15:22ت م0120

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