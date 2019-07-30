السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تكثف جهودها الرقابية في المنطقة المركزية وأسواق الأسماك



مكة المكرمة في 27 ذو القعدة 1440 ه الموافق 30 يوليو 2019 م واس

شكلت الإدارة العامة لشؤون البلديات بأمانة العاصمة المقدسة وبلدية الغزة الفرعية عدداً من الفرق الميدانية الرقابية لرصد المخالفات الصحية في المنطقة المركزية، حيث تم ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وضبط عمالة لا يحملون شهادات صحية كما تم منع بروزات المحلات التي تعيق حركة السير إضافةً إلى إغلاق المحلات المؤقتة التي تعمل دون تراخيص نظامية .

من جهة أخرى كثّفت بلدية الشوقية الفرعية نشاطها لمراقبة سوق السمك والسوق المركزي للخضار والفواكه والمواد الغذائية بحي الكعكية ، واسفرت الجولات الميدانية عن إشعار إدارة سوق السمك باستبدال أوعية النفايات العادية بأخرى ذاتية الإغلاق، ووضع لوحات إرشادية داخل السوق تشير إلى منع التدخين، واستخدام الثلج المجروش لحفظ الأسماك المعروضة للبيع إلى جانب إلزام العمالة المشغلة لمحلات بيع الأسماك بلبس القفازات، والتزام مباسط الخضروات والفواكه بمزاولة النشاط داخل حدود المحل والتقيد بالأنظمة والتعليمات البلدية.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد عبدالله سمرقني أن الأمانة ممثلة في بلدياتها الفرعية تكثف حملاتها الرقابية منذ وقت مبكر استعداداً لموسم الحج، حيث شملت الحملات العديد من الأسواق والمراكز التجارية والمطاعم في كافة المواقع التى تقع على الشوارع الرئيسة والفرعية بمكة المكرمة، بهدف التأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية في تلك المحلات ولتقديم غذاء آمن لأهالي مكة المكرمة وزوار بيت الله الحرام.

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15:08ت م

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