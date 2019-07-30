السعودية اليوم / مدير الشؤون الإسلامية بالجوف يعقد اجتماعًا لتجهيز مصليات وجوامع صلاة عيد الأضحى



سكاكا 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

عقد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف الشيخ محمد بن عمر السائح اليوم , اجتماعًا بمديري الإدارات والمشرفين على مصليات الأعياد ومسؤولي الصيانة الذاتية ، استعدادًا لتجهيز مصليات الأعياد وتسوية أرضيتها وتهيئتها وتوريد ماتحتاجه من سجاد ولاقطات صوتية , إضافة إلى تهيئة ونظافة الجوامع التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك إن شاء الله.

وجرى خلال الاجتماع تقسيم المهام على المشرفين والمسؤولين المناط بهم العمل وحثهم على الحرص والجد كل فيما يخصه وما أوكل إليه من مهام لتهيئة الأجواء للمصلين لينعموا بما يقدم لهم من خدمات ، حيث جرى تحديد ٢٥مصلى و ٩٦ جامعًا في المنطقة.

وأكد الشيخ السائح أن توجيهات معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ يتابع باستمرار العناية بالمساجد والمصليات تحقيقًا لرؤى وتطلعات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفيين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

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14:56ت م

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