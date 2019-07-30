السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة يستقبل أعضاء مبادرة " سعي "



الرياض 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق30 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة بمكتب سموه بقصر الحكم اليوم رئيس مجلس إدارة مبادرة " سعي " لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة مرزوق العتيبي وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة.

وقدم العتيبي نبذة عن مبادة " سعي " والخدمات التي تقدمها مبيناً أنها أسهمت في توظيف أكثر من 500 شاب وشابة من ذوي الإعاقة.

واستعرض البرامج التي نظمتها المبادرة منها (برنامج معين ، برنامج فتيات التأهيل الشامل) وبرامج التدريب التي تستهدف الفتيات من ذوات الإعاقة الفكرية وعددهن 90, وتم تدريبهم على عدة مراحل (نظري ، عملي).

وأعرب سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة عن تمنياته للجميع بالتوفيق والنجاح ومواصلة الجهود لخدمة هذه الفئة الغالية.

// انتهى //

14:50ت م

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