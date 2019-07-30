- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم استئصال 13 ورماً ليفياً من رحم امرأة بالأحساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
استئصال 13 ورماً ليفياً من رحم امرأة بالأحساء
متابعات الخليج 365 - واس
أنهى فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بالأحساء معاناة مريضة كانت تعاني من آلام حادة بالبطن، حيث تبين بعد مراجعتها المستشفى وإجراء الفحوص الطبية اللازمة لتشخيص الحالة أنها تعاني من 13 ورمًا ليفيًّا بالرحم، وكان التدخل الجراحي ناجحا لاستئصال جميع الأورام الليفية مع المحافظة على الرحم دون حدوث أي مضاعفات أومشكلات صحية، وغادرت المريضة المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة ولله الحمد.
يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال يُعد من المنشآت الصحية المتخصصة، ويقدم خِدْمات صحية متكاملة في مجال الولادة وأمراض النساء والأطفال، حيث يضم كفاءات تمتلك مؤهلات علمية عالية كما تتوفر فيه تجهيزات طبية متميزة، مما يمكنه من إجراء مثل هذه العمليات الجراحية بكفاءة واقتدار.
كانت هذه تفاصيل خبر استئصال 13 ورماً ليفياً من رحم امرأة بالأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.