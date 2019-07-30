حساب المواطن يؤكد تقديم موعد إيداع الدعم

2019-07-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

جدّد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على تقديم موعد إيداع الدعم في حسابات المستفيدين من الدفعة الـ21.

وقال حساب متابعات الخليج 365 رداً على سؤال في هذا الشأن : سيتم صرف الدعم للدفعة الحادية والعشرين يوم الخميس بتاريخ 8 أغسطس.

وطبقاً للجدولة الزمنية فإنه يتم إيداع الدعم يوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتم التقديم يوماً أو التأخير يوماً إذا صادف يوم الإيداع عطلة رسمية.

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ودعا حساب متابعات الخليج 365 الراغبين في التعرف على قيمة الدعم المستحقة لهم إلى استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط التالي: (هنا).

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.