زوجة رئيس مالاوي في مرمى الانتقادات

2019-07-30

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

أثارت جولة جيرترود موثاريكا، زوجة رئيس مالاوي، في بريطانيا غضب وسائل الإعلام في المملكة المتحدة، وذلك في أعقاب توصلهم إلى إجمالي النفقات التي تكفلت بها خلال رحلتها.

وحسب صحيفة ذا صن البريطانية، فإن جيرترود موثاريكا استمتعت بعطلتها في بريطانيا، وأنفقت 80 ألف دولار خلال زيارتها لرؤية ابنها في حفل تخرجه من الجامعة التي يدرس فيها ببريطانيا.

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وزادت حالة الغضب عند الكشف عن تلقي مالاوي معونة بريطانية قيمتها 65 ألف جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب كمساعدات سنويًا.

ووفقًا لما ورد للصحيفة البريطانية، فإنها بقيت برُفقة مجموعة كبيرة من المساعدين، بما في ذلك زوجة نائب الرئيس جوديث تشيموليرنجي، في فندق دورشيستر فئة الخمس نجوم، حيث تتراوح تكلفة الغرف عادة ما بين 700 إلى 900 جنيه إسترليني في الليلة، ويبلغ سعر الأجنحة ما يصل إلى 5500 جنيه إسترليني.

وتسبّبت تقارير الرحلة في حالة من الغضب بالدولة الإفريقية، والتي يعيش الكثير من شعبها بأقل من جنيه إسترليني واحد في اليوم.