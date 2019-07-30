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3 إصابات في حادث تصادم بحفر الباطن
فواز الاسلمي – حفر الباطن
وقع مساء أمس الاثنين حادث تصادم بين مركبتين عند تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع أبو بكر الصديق، نتج عنه ٣ إصابات ما بين خطيرة ومتوسطة، وباشر الحادث الجهات الأمنية بالإضافة إلى عدة فرق من الهلال الأحمر السعودي.
وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد بن عثمان الغامدي لـ “متابعات الخليج 365” بأن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية تلقت بلاغاً من مواطن يوم الاثنين الموافق 26 / 11 / 1440 عند الساعة 9:37 مساءً عن حادث سير ووقوع إصابات، بشارع الملك عبدالعزيز بجانب إشارة أمن الطرق بحي الفيصلية بمحافظة حفر الباطن.
وعلى الفور تم توجيه 3 فرق إسعافية وعند الوصول تبين بأن عدد الحالات ثلاث حالات، حالة مستقرة وحالة متوسطة وحالة خطيرة، وتم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية للمصابين الثلاثة وإسعافهم لمستشفى الملك خالد العام.
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