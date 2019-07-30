الإمارات تعلن رفع أسعار الوقود

2019-07-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أسعار الوقود في أغسطس المقبل في جميع محطات الدولة.

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وأوضحت شركة بترول الإمارات الوطنية “إينوك” في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن لجنة متابعة أسعار الغازولين والديزل التابعة للوزارة، أقرت أسعار أغسطس شاملة ضريبة القيمة المضافة 5%.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الأسعار ستكون على النحو التالي: السوبر 2.37 بعد أن كان 2.30 درهم/لتر، والخصوصي 2.26 بعد أن كان 2.18 درهم/لتر.

كما أعلنت شركة بترول الإمارات ارتفاع سعر الديزل ليصل إلى 2.42 بعد أن كان 2.35 درهم/لتر.