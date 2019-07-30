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الإمارات تعلن رفع أسعار الوقود
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الطاقة والصناعة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أسعار الوقود في أغسطس المقبل في جميع محطات الدولة.
وأوضحت شركة بترول الإمارات الوطنية “إينوك” في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن لجنة متابعة أسعار الغازولين والديزل التابعة للوزارة، أقرت أسعار أغسطس شاملة ضريبة القيمة المضافة 5%.
وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الأسعار ستكون على النحو التالي: السوبر 2.37 بعد أن كان 2.30 درهم/لتر، والخصوصي 2.26 بعد أن كان 2.18 درهم/لتر.
كما أعلنت شركة بترول الإمارات ارتفاع سعر الديزل ليصل إلى 2.42 بعد أن كان 2.35 درهم/لتر.
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