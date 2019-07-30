2019-07-30

ترامب قد يفرض عقوبات على قطر في هذا المجال

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

ترأس دونالد ترامب اجتماعًا استثنائيًا في المكتب البيضاوي في وقت سابق من هذا الشهر، والذي كان منصبًا على تجاوزات قطر في مجالات الطيران المدني.

وحسب ما جاء في مجلة ناشونال ريفيو، اجتمع رؤساء معظم شركات الطيران الأمريكية الكبرى مع كل من ترامب ونائب الرئيس مايك بينس للتعبير عن شكواهم.

وتعتقد شركات النقل الأمريكية أن بعض كيانات الطيران في الشرق الأوسط تتنافس معها بشكل غير عادل، وعلى وجه التحديد، اشتكوا من الخطوط الجوية القطرية، التي اشترت مؤخرًا حصة كبيرة في شركة طيران إيطالية ووسعت رحلاتها إلى الولايات المتحدة.

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وترى شركات النقل الأمريكية أن هذا ينتهك نص وروح اتفاقية الأجواء المفتوحة، التي تنظم دخول شركات الطيران إلى أراضي بلد آخر.

والهدف من هذه الاتفاقية هو إفادة المستهلكين من خلال توفير مجال أقوى للتنافس، ما لم تستخدم شركة النقل المدعومة من الحكومة ميزة مصطنعة للتنافس بشكل غير عادل مع شركات النقل الخاصة.

ويدور الخلاف حول ما إذا كان بوسع قطر استخدام أحد أشكال “إعادة الشحن” التجارية – وهي الطريقة التي تستخدمها الصين لتجنب التعريفات الجمركية عن طريق إعادة توجيه الكثير من صادراتها من الصلب والألومنيوم عبر ماليزيا أو فيتنام قبل أن تصل إلى الولايات المتحدة – للتهرب من اتفاقية 2018.

الخطوط الجوية القطرية تنفي أن نموها الهائل في الآونة الأخيرة مدعوم من قبل حكومة بلادها، لكن بقية صناعة الطيران لا تصدق ذلك، ففي السنة المالية 2017، ضخت الحكومة القطرية 491 مليون دولار في شركة النقل الجوي الخاصة بالدولة.

ومن المتوقع أن تكون نتائج النقاش الوصول إلى صيغة يُضمن من خلالها التزام قطر بالمعاهدات الدولية، وإلا قد تكون عرضة للعقوبات الأمريكية.