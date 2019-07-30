وصول 1,168,203 حجاج إلى السعودية عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس 1,168,203 حجاج، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1,095,584 حاجا، فيما قدم عن طريق البر 60,886 حاجا، وعبر البحر 11,733 حاجا، وذلك بزيادة 110,327 حاجا عن عدد القادمين للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 10% تقريباً.