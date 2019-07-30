محمد بن مسعود - الدمام - انطلاقًا من جهود المملكة الإنسانية لمساعدة المجتمعات المحتاجة قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في بنجلاديش بتوزيع 500 سلة غذائية على 500 أسرة من الفقراء والمحتاجين في محافظة جسور.

وتأتي هذه الإغاثات انطلاقًا من جهود المملكة الإنسانية التي شملت العديد من البلدان والمجتمعات المحتاجة والفقيرة، حيث تواصل الندوة العالمية جهودها وبرامجها التنموية الهادفة التي تخدم المجتمعات والأوطان. Advertisements 30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440 02:51 PM انطلاقًا من جهود المملكة الإنسانية لمساعدة المجتمعات المحتاجة "الندوة العالمية" توزع سلالاً غذائية على 500 أسرة في بنجلاديش "الندوة العالمية" توزع سلالاً غذائية على 500 أسرة في بنجلاديش قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في بنجلاديش بتوزيع 500 سلة غذائية على 500 أسرة من الفقراء والمحتاجين في محافظة جسور.

وتأتي هذه الإغاثات انطلاقًا من جهود المملكة الإنسانية التي شملت العديد من البلدان والمجتمعات المحتاجة والفقيرة، حيث تواصل الندوة العالمية جهودها وبرامجها التنموية الهادفة التي تخدم المجتمعات والأوطان. الكلمات المفتاحية ، "الندوة العالمية" توزع سلالاً غذائية على 500 أسرة في بنجلاديش ،

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