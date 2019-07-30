محمد بن مسعود - الدمام - من الساعة 9 صباحاً إلى 4 مساءً مروراً بمشعر مزدلفة نفّذت ‎الإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة؛ اليوم، فرضية محاكاة ليوم التاسع من شهر ذي الحجة، لنظافة طرق المشاة بعد التصعيد من ‎مشعر منى إلى ‎عرفات.

وتضمنت الفرضية، نظافة طرق المشاة من الساعة 9 صباحاً إلى 4 مساءً مروراً بمشعر مزدلفة على أن يتم نظافة طرق المشاة وتهيئتها.

وتم تنفيذ التجربة الفرضية بمشاركة عقود النظافة الخمس، حيث بلغت إجماليات التكثيف (310 عامل نظافة)، ومكنسة 3 ياردة عدد (12)، ومكنسة 7 ياردة عدد (5)، وغراف صغير مع فرشة عدد (7)، وقلاب 20 طن (2)، وغراف كبير (1)، وضاغط 22 ياردة (1). Advertisements

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440 02:39 PM من الساعة 9 صباحاً إلى 4 مساءً مروراً بمشعر مزدلفة محاكاة ليوم عرفة.. أكثر من 300 عامل ينفذّون فرضية نظافة طرق المشاة محاكاة ليوم عرفة.. أكثر من 300 عامل ينفذّون فرضية نظافة طرق المشاة نفّذت ‎الإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة؛ اليوم، فرضية محاكاة ليوم التاسع من شهر ذي الحجة، لنظافة طرق المشاة بعد التصعيد من ‎مشعر منى إلى ‎عرفات.

وتضمنت الفرضية، نظافة طرق المشاة من الساعة 9 صباحاً إلى 4 مساءً مروراً بمشعر مزدلفة على أن يتم نظافة طرق المشاة وتهيئتها.

وتم تنفيذ التجربة الفرضية بمشاركة عقود النظافة الخمس، حيث بلغت إجماليات التكثيف (310 عامل نظافة)، ومكنسة 3 ياردة عدد (12)، ومكنسة 7 ياردة عدد (5)، وغراف صغير مع فرشة عدد (7)، وقلاب 20 طن (2)، وغراف كبير (1)، وضاغط 22 ياردة (1). الكلمات المفتاحية

، محاكاة ليوم عرفة.. أكثر من 300 عامل ينفذّون فرضية نظافة طرق المشاة ،

المصدر : الخليج 365

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