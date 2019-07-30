، لجنة "مهرجان ولي العهد للهجن 2" تعلن مجموع جوائزه وتفاصيله ،

محمد بن مسعود - الدمام - بدأت قبل أسبوع تركيب شرائح المطايا الإلكترونية ضمن "موسم الطائف"

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن أن مجموع جوائز المهرجان تبلغ 52 مليون ريال يتنافس عليها ملاك الهجن المحلية والدولية من خلال 3 مراحل من السباقات تبلغ 439 شوطاً، تبدأ بمرحلة تنشيطية لجميع الفئات العمرية تشمل 218 شوطاً، فيما تصل أشواط الماراثون والإنتاج والأشواط الدولية والسودانية إلى 48 شوطاً، والأشواط الختامية للمهرجان 173 شوطاً.

وكشفت اللجنة البرنامج التفصيلي للفعاليات والسباقات للنسخة الثانية للمهرجان ضمن موسم الطائف؛ حيث تنطلق تلك الفعاليات يوم الخميس 29 ذي القعدة 1440، الموافق الأول من شهر أغسطس، فيما تبدأ السباقات يوم الخميس 14 ذي الحجة 1440 الموافق 15 أغسطس 2019م، وتستمر حتى يوم الجمعة 15 محرم 1441 الموافق 14 سبتمبر 2019م.

وتضم الفعاليات التي تقام في حديقة الملك فيصل، ركوب الهجن، والعروض الحية والمتجولة وتحديات رياضية متنوعة، وخيمة الهجن، ومتحف الهجن، ومتجر الهدايا، وأكبر مجسم للهجن إضافة إلى التجربة الراقية، والمعرض الفني، وخيمة السيرك، وأيضاً السوق الشعبي، ومسرحيات، ومحاورات وأمسيات شعرية.

وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان قد بدأت يوم الأربعاء الماضي لمدة 10 أيام في تركيب الشرائح الإلكترونية للمطايا من الساعة 6 وحتى 10 صباحا بميدان الهجن في الطائف، تمهيداً لبدء السباقات، مشددة على ضرورة الالتزام بالشروط العامة للمشاركة في المهرجان والتقيد بنظامه وتعليماته مشددة على استبعاد المخالف، وفرض عقوبات أخرى عليه.

ويحظى المهرجان باهتمام رسمي وشعبي كبير، حيث تحرص مختلف فئات المجتمع على حضور السباقات، والمشاركة في الفعاليات المصاحبة التي تتناسب مع جميع أفراد الأسرة، وقد وفرت اللجنة المنظمة جميع التفاصيل على المواقع الإلكتروني https://scrf.sa/wp-content/uploads/2019/07/cpcf2.pdf حتى يتمكن المشاركون والجمهور من التعرف على كل الأنشطة والبرامج على مدار أيام المهرجان.