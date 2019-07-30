، 45 سائقاً يتنافسون في لقب رالي عسير 2019 .. مشاركة نسائية تاريخية ،

محمد بن مسعود - الدمام - باقة من الفعاليات المصاحبة أبرزها الرالي العائلي للمرة الأولى بالمملكة

بدأ العد التنازلي لانطلاق رالي عسير بالجولة الافتتاحية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية 2019 الذي سيُقام تحت رعاية أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال؛ خلال الفترة من 31 يوليو حتى 3 أغسطس.

يشهد رالي عسير 2019 تنافساً قوياً هذا العام ويشارك فيه 45 متسابقاً في افتتاح البطولة، وسيشكل الرالي نقطة تحول تاريخية من خلال مشاركة يارا شلبي؛ من جمهورية مصر العربية الشقيقة بفئة T1، كأول مشاركة نسائية في تاريخ المملكة بالراليات.

وأعربت يارا؛ عن سعادتها الغامرة لدخولها التاريخ من بوابة عسير كأول امرأة في تاريخ المملكة تشارك في منافسات الراليات الصحراوية، ويواكب نسخة هذا العام دعم مادي للمتسابقين السعوديين من قِبل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الذي سيشكّل نقلة نوعية في الجولات القادمة من حيث الإقبال وعدد المشاركين.

وسيعزّز أيضاً من الحضور الجماهيري لرياضة الراليات التي تعد واحدة من أبرز الرياضات في السنوات الأخيرة.

ويتطلع محمد التويجري؛ بطل رالي عسير 2019 أن يترك بصمة مميزة في الرالي حيث أعلن في عديد من المناسبات، أنه سيبذل قصارى جهده للمحافظة على اللقب، في حين تأتي الخبرة الطويلة عبر مشاركة إبراهيم المهنا؛ الذي يعد واحداً من أبرز الأسماء السعودية في عالم الراليات بعدما رفع سقف التحدّي عبر مشاركته في فئة T4.

ومن الأسماء الحاضرة وبقوة أيضاً ياسر بن سعيدان؛ بطل العالم لفئة T3 لعام 2013 وبطل العالم لفئة T2 لعام 2017، وأحمد الشقاوي؛ بطل العالم بفئة T2 لعام 2018، كما يشارك فارس المشناء؛ بطل رالي حائل 2017 الذي سطع نجمه في السباقات الصحراوية، وخالد الفريحي؛ الذي يواصل تألقه على مستوى المنطقة يرافقه: الملاح البريطاني مايكل أورر، وإبراهيم بن سحيمان، وخلف الشمري، وسامي الشمري، وعائض بن جهيم، والمشناء الشمري، ومتعب القنون، ونازل الشمري، وعبدالله الرمال، ومطير الشمري، والسائق المحنك أحمد القشعمي، وسعيد الموري الذي رفع سقف التحدّي نحو رياضة الراليات، وعبدالله الحمدان وعمر اللاحم ومبارك الزبيدي وعبدالله القحطاني وفرحان المحارب ويحيى الحلوي الذي بات رقما صعبا في منافسات الرالي، وأحمد المالكي، وفواز الشمري، فيما سيشارك عارف الشمري، للمرة الأولى في سباقات الرالي، وجميعهم ينافسون في فئة T1.

ولن تقل منافسات T2 عن نظيرتها حيث يتقدم المتسابقين: منيف السلماني، يوسف السويدي، رضا الشمري، وخالد الهمزاني، وطلال البدر وعبدالعزيز اليعيش وصلال الدوسري

أما فئة T3 فستشهد مشاركة المقدم شاكر التويجري؛ المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض وقائد فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية للمرة الثانية في الرالي، بجانب: صالح السيف، خليل التويجري، ماجد التويجري، ويوسف الضيف، وصالح عبدالعالي، وفهد النعيم.

من جهته، أشار الكابتن ياسر بن سعيدان؛ إلى أن تزامن الرالي مع الموسم السياحي في المنطقة، سيشكل إضافة قيمة من حيث الحضور والمتابعة الجماهيرية، وسيعزّز من السياحة في المنطقة؛ كون رياضة السيارات واحدة من الرياضات الجماهيرية في المملكة.

وشبّه الكابتن أحمد الشقاوي؛ بطولة السعودية للراليات الصحراوية بالاختبار الحقيقي لخوض منافسات رالي داكار السعودية، الذي يعد الحدث الأبرز في عالم الراليات على مستوى العالم.

وفي السياق ذاته، أكّد الكابتن يحيى الحلوي؛ أن رياضة السيارات خطت خطوة نوعية مع انطلاق رالي عسير الجولة الافتتاحية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية.

وقال عمر اللاحم؛ يحمل رالي عسير طابعاً خاصاً من حيث المسارات والتنوع الجغرافي للمنطقة والتي ستكون اختبارا حقيقاً لمهارات السائق والملاح؛ متمنياً أن يحقق مركزاً متقدماً في منافسات الرالي.

وينتظر السائقون اختباراً حقيقاً من حيث المهارة في القيادة والقدرة على الصمود؛ نظراً للطبيعة المتنوعة في المنطقة التي ستضفي المتعة والإثارة على السباق الذي يترقبه الكثيرون بشغف وحماس؛ كونه البوابة نحو لقب أول بطولة سعودية في الراليات الصحراوية.

جديرٌ بالذكر أن باقة من الفعاليات المصاحبة تواكب رالي عسير لهذا العام أبرزها الرالي العائلي الذي يُقام للمرة الأولى في المملكة وهو موجّه لجميع أفراد الأسرة والدريفت والأوتوكروس والكارتينج والمسرح العائلي.

Advertisements