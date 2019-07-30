المحكمة العليا السعودية تصدر بيانا حول هلال ذي الحجة 1440

أصدرت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، بيانا حول تحري هلال شهر ذي الحجة للعام 1440 هجري.

وقالت المحكمة العليا السعودية، إن تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة سيكون مساء يوم الخميس المقبل 29 ذي القعدة 1440، داعية من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

ودعت المحكمة العليا في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) من لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه، لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين.

وكانت معظم المراكز الفلكية توقعت أن يكون يوم الجمعة القادم الثاني من أغسطس أول أيام شهر ذي الحجة 1440 هجري، والسبت 10 أغسطس وقفة عرفة والاحد عيد الأضحى المبارك.