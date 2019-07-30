موعد تحري هلال ذي الحجة ١٤٤٠ - عيد الاضحى 2019

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء موعد تحري هلال شهر ذي الحجة 1440 هجري في جميع انحاء المملكة وتحديد عيد الأضحى 2019.

ودعت المحكمة العليا السعودية في بيان أصدرته ونشرته وكالة الأنباء ( واس) لتحري هلال ذي الحجة 1440 مساء يوم الخميس المقبل الموافق 29 من شهر ذي القعدة.

وقال البيان:" ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

وأضافت المحكمة إنها تأمل ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه، لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين".

يذكر أن الحسابات الفلكية توقعت أن يكون الجمعة القادم غرة شهر ذي الحجة من عام 1440 هجري على أن يكون السبت العاشر من اغسطس وقفة عرفة والاحد أول أيام عيد الأضحى المبارك.