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كيف ردت الإسكان على سؤال حول إمكانية استفادة المواطن من منتجاتها أكثر من مرة؟

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ردت وزارة الإسكان على استفسار بشأن إمكانية استفادة المواطن من منتجات الوزارة أكثر من مرة.

وقالت الإسكان: إنه يمكن الاستفادة من منتجات الوزارة مرة واحدة فقط ، ولمعرفة جميع الشروط واللوائح الخاصة بالوزارة يمكن زيارة اللائحة التنفيذية من خلال  الرابط.
وأوضحت الإسكان، في سياق آخر، أنه يتم إيداع الدعم خلال يومي عمل من تاريخ حسم القسط بدون احتساب أيام الإجازة الرسمية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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