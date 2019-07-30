كيف ردت الإسكان على سؤال حول إمكانية استفادة المواطن من منتجاتها أكثر من مرة؟

ردت وزارة الإسكان على استفسار بشأن إمكانية استفادة المواطن من منتجات الوزارة أكثر من مرة. وقالت الإسكان: إنه يمكن الاستفادة من منتجات الوزارة مرة واحدة فقط ، ولمعرفة جميع الشروط واللوائح الخاصة بالوزارة يمكن زيارة اللائحة التنفيذية من خلال الرابط.

وأوضحت الإسكان، في سياق آخر، أنه يتم إيداع الدعم خلال يومي عمل من تاريخ حسم القسط بدون احتساب أيام الإجازة الرسمية.

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