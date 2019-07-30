أول تعليق من وزير الإعلام على حادث الإعلامي عبدالرحمن الشبيلي.. وهذا ما طلبته ابنته من الوزير

علق وزير الإعلام تركي الشبانة، اليوم الثلاثاء، على الحادث الذي تعرض له الإعلامي عبد الرحمن الشبيلي في شقته بباريس، والذي دخل على إثره المستشفى في حالة حرجة.

وقال “الشبانة” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “آلمني ما تعرض له الإعلامي الكبير الدكتور عبدالرحمن الشبيلي، وقد اتصلت بابنته شادن للاطمئنان على صحته”.

وأضاف: “أبلغتها -ابنة الشبيلي- بحرص مولاي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على أبنائه المثقفين والإعلاميين، طلبت مني الأخت شادن أن أحث الجميع على الدعاء لأستاذنا بالشفاء وأن يُلبسه الله ثوب العافية”.

وكان “الشبيلي” تعرض لحادث عرضي في شقته بالعاصمة الفرنسية باريس؛ حيث سقط من شرفة الشقة إثر انهياء جزء منها، ليُنقل على إثرها للمستشفى.