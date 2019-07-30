تطورات جديدة في الحادث الشنيع على طريق صبيا – جازان.. والكشف عن العمر الحقيقي لقائد المركبة

كشف مرور جازان عن عُمْر قائد مركبة الكابرس المتهور الذي تسبب في حادث مروِّع أمس الاثنين، موضحًا أنه في الـ 24 من العمر، ونافيًا في الوقت نفسه ما تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بأنه طفل دون السن القانونية للقيادة، بحسب “سبق”.

وتمكن مرور منطقة جازان من التوصل للمركبة المتسببة في الحادث الشنيع الذي شهده طريق صبيا جازان، ووثّقه قائد مركبة سالكة للطريق، عبر مقطع فيديو صوره عبر تطبيق “سناب شات” بسبب السرعة الجنونية، وراح ضحيته أحد سالكي الطريق.

وقالت مصادر إن الجهات الأمنية توصلت للمركبة بعد الحادثة التي لاقت رواجاً واسعاً على مستوى المملكة صباح أمس.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر في جازان بيشي الصرخي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن وجود حادث تصادم بين سيارتين على طريق صبيا- جازان، وأن في موقع الحادث عدداً من الحالات، وعلى الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين.

وأضاف: “عند وصولهما وُجِدت في الموقع حالة واحدة لديها إصابة متوسطة تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب، ونقله إلى مستشفى صبيا العام لتلقي العلاج”.

واختتم قائلا: “حسب إفادة الموجودين في موقع الحادث فإن هناك ثلاث حالات تم نقلها عن طريق المواطنين إلى المستشفى قبل وصول الفرق الإسعافية لمباشرة الحادث”.

وأظهر مقطع الفيديو خروج مركبة من الاتجاه الأيمن إلى الأيسر مسرعة من بين السيارات، واحتكاكها بمركبة من نوع “هايلوكس” احتكاكاً بسيطاً، ما تسبب باختلال توازن المركبة وارتطامها بعمود إنارة واندفاعها باتجاه الطريق المقابل، وتبين لاحقاً اصطدامها بمركبة في الطريق المقابل.