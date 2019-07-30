تواصل أسرة الشاب صالح بن محسن الهلالي عمليات البحث عنه رغم اختفائه منذ 6 أعوام في ظروف غامضة، إثر خروجه لصلاة المغرب. وبحسب “سبق”، فإن “الهلالي” اختفى من أمام منزله في الدمام بحي عبدالله فؤاد ثاني أيام عيد الفطر من عام 1434هـ؛ إذ خرج لأداء صلاة المغرب في المسجد الواقع أمام منزله ولم يرجع، وكان يعاني ضعفًا بالبصر. وقال والد الشاب: “فقدتُ ابني منذ نحو 6 أعوام؛ إذ خرج ولم يعد، ولا يزال لدي بصيص أمل بعودته لنا بعد مُضي هذه السنين”، مبينًا أنه تقدم ببلاغ رسمي لدى الجهات الأمنية عن فقدان ابنه، ولم تعثر عليه حتى الآن.

وأضاف: أن أوصاف ابنه أنه يزن مائة كجم، وطوله 160سم، ويعاني صعوبة في النطق، وكان يبلغ من العمر 18 سنة حين فقدانه.

وكان أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، قد أصدر تعليماته فور وقوع الحادثة للجهات المختصة بتكثيف البحث عن الشاب المفقود صالح الهلالي.

وناشد والده كل من يعرف أية معلومات عنه الاتصال على الأرقام (0555889886-0552903155-0595559988).

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كانت هذه تفاصيل خبر خرج للصلاة ولم يعد.. اختفاء شاب في ظروف غامضة بالدمام منذ 6 أعوام.. وطلب وحيد من والده في أحدث تعليق... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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