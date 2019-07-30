العمل تكشف عن شروط استقبال وتسكين العاملات المنزليات.. وفرض غرامة 5 آلاف ريال في هذه الحالة

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن مسؤولية استقبال العاملات القادمات للعمل لأول مرة تقع على عاتق مكاتب الاستقدام بشكل كامل وفقا للتعديلات الأخيرة التي أقرتها الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من استقبال مكاتب الاستقدام للعاملات في المطارات هو تيسير عملية استقبال العاملات وتسهيلا على المواطنين، وشددت على ضرورة تسليم العاملات المنزليات بعد استقبالهن لأصحاب العمل وفق العقد المتفق عليه.

أكدت الوزارة أن اشتراطات ومعايير سكن العاملات المنزليات تتمثل في أن يكون السكن في نفس المدينة التي يعمل بها المكتب أو توفير وسائل النقل المناسبة وأن يتم توفير إحدى وسائل النقل وأن يكون المبنى سهل الوصول إليه من العملاء والعاملات.حسب “عكاظ”.

وتابعت: بالإضافة إلى توفير مواقف سيارات والالتزام بمتطلبات الدفاع المدني والأمن والسلامة مع التحقق من تعريف النزلاء بمخارج الطوارئ، وتجهيز سبل الراحة وضمان توافر بيئة صحية صالحة لسكن العاملات المنزلية، وتوفير إدارة للمبنى ومشرفين وحراس أمن يتناسب مع أعداد الساكنات.

ولفتت الوزارة إلى أن آليات الاستقبال تتمثل في توفير مندوبين للقادمات حديثا وتعيين مترجم أثناء الاستقبال إذا تطلب الأمر وتسجيل العاملة في النظام الخاص بالمكتب والتواصل مع العميل لإبلاغه بوصول العاملة، وتسليمها إلى صاحب العمل مباشرة في حال وجوده في نفس مدينة القدوم، وفي حال تأخر صاحب العمل باستلام العاملة لمدة تزيد على 15 يوما على المكتب إبلاغ مكتب العمل.

وقالت مصادر ذات العلاقة بمكاتب الاستقدام، إن وزارة العمل ستفرض غرامة مالية بمقدار 5 آلاف ريال في حال عدم استقبال العاملة المنزلية في المطارات أو اختفائها.

وأشارت المصادر إلى أن مكاتب الاستقدام تعمل جاهدة للتفاوض مع الوزارة لخفض قيمة الغرامة لتصبح 500 ريال عوضا عن 5 آلاف ريال.