السعودية اليوم / "كتاب التوحيد " محاضرة بتعاوني سراة عبيدة



ظهران الجنوب 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمحافظة سراة عبيدة اليوم, محاضرة بعنوان "كتاب التوحيد " يلقيها الشيخ أحمد المتعب بعد صلاة المغرب في جامع الفاروق بسراة عبيدة .

وتأتي المحاضرة ضمن أنشطة وبرامج المكتب الدعوية خلال العام الحالي.

// انتهى //

13:49ت م

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