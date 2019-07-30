

الطائف 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

نفذت أمانة الطائف ممثلة الإدارة العامة لصحة البيئة في حملة ميدانية مكثفة للرقابة الصحية على المنشآت الصحية ،التي تشمل أكثر من 1250 محلًا بالمواقع السياحية والطرق المؤدية إلى مواقيت الحج والأحياء السكنية والطرق العامة والسريعة والأسواق والمحلات ذوات الارتياد المستمر، وذلك لقياس جودة الخِدْمات المقدمة والتوعية بضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية وضبط المخالفات وتصحيحها، حيث شملت الحملة على أكثر من 70 موقعاً في أنحاء المحافظة تخصع للرقابة المشددة خلال موسم الحج و(موسم الطائف) الذي تشهده المحافظة.

وأوضحت وكالة الخِدْمات والبلديات الفرعية أن الحملة الرقابية ضبطت أكثر من 59 مخالفة في 416 محلاً تم زيارتها خلال الأسابيع الأولى من الحملة، وركزت الحملة على المخالفات ،التي تتعلق بالنظافة والتراخيص النظامية، وبيئة العمل ،وطرق الحفظ والتخزين، والمعدات والأدوات المخصصة للتحضير، وتواريخ الصلاحية، والعرض خارج المحل، والشهادات الصحية للعاملين.

وبينت أن الحملة مستمرة وبشكل مكثف على جميع المرافق المتعلقة بصحة المستهلك كالمطاعم، والمطابخ والمغاسل والمخابز، ومنافذ بيع المواد الغذائية، والبوفيهات، والأكشاك وعربات بيع المثلجات والفود ترك, من خلال الفرق الميدانية للإدارات الإشراقية والبلديات الفرعية .

وأشارت الوكالة إلى تخصيصها لفرق ميدانية تعمل على مدار الساعة للرقابة الصحة بمواقيت الحج بالإضافة الى فرق لمتابعة أعمال النظافة والصحة العامة والخِدْمات البلدية المختلفة.

// انتهى //

13:40ت م

0080





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / أمانة الطائف تنفذ حملة رقابية صحية بالمرافق الواقعة على طرق الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.