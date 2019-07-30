السعودية اليوم / إطلاق 4 منصات وخدمات نوعية في مؤتمر عسير الصحي الثالث



أبها 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

اختتم مؤتمر عسير الصحي الثالث فعالياته مساء أمس، في فندق قصر أبها، بعد أن نظم خلال 3 أيام 200 جلسة علمية وورشة عمل، خدمت أكثر من 40 تخصصاً، إضافة إلى معرض مصاحب ضم 23 شركة ومستشفى خاصاً.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، قد أطلق خلال رعايته لحفل افتتاح المؤتمر أول أمس عدداً من المنصات والخدمات الإلكترونية التي نفذتها المديرية العامة للشؤون الصحية بعسير.

وتمثلت هذه المنصات والخدمات في 4 مبادرات، شملت تطبيق تقنية الواقع الافتراضي "نظارة الواقع الافتراضي" في جميع المراكز الصحية بمنطقة عسير كأول منطقة تطبقها بنسبة 100% على مستوى المملكة بهدف تخفيف مستوى الخوف لدى الأطفال.

كذلك أطلق سموه "موقع التثقيف الدوائي الإلكتروني"، الذي يحتوي على عدد من الرسائل التثقيفية، بهدف رفع مستوى السلامة الدوائية، والوعي بالاستخدام الأمثل للدواء، ويتميز محتوى الموقع بأنه يحظى بإضافة وبتحديث مستمر للمعلومات من قبل نخبة من الاستشاريين والأخصائيين من الأطباء والصيادلة، إضافة إلى إشراف ومتابعة من إدارة الخدمات الطبية المساعدة ممثلة في إدارة الرعاية الصيدلية.

ومن أبرز المبادرات التي تم إطلاقها "خدمة توصيل الأدوية للمنازل"، التي تعد خدمة نوعية، قدمها نخبة من منسوبي صحة عسير بمركز القحمة، وذلك من خلال إيصال الأدوية للمنازل لمن لا يستطيعون استلامها من المستشفى إما لبعد المسافة أو الظروف الصحية والمعيشية، وكذلك منصة "وينك" التي تهدف إلى خدمة منسوبي وزارة الصحة من منطقة عسير، وتتوفر بها جميع الخدمات التفاعلية التي تمكن الموظف من معرفة جميع الإجراءات والأدلة، إضافة إلى صفحة خاصة بالمتميزين على مستوى جميع الإدارات، والمستشفيات، والقطاعات الصحية.

من جهته قدّم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، شكره لسمو أمير المنطقة على إطلاقه لهذه المبادرات، ودعمه ومتابعته لكل ما من شأنه الرقي بمنطقة عسير وخدماتها، مؤكداً أهمية المؤتمر العلمية والاقتصادية لمنطقة عسير، وذلك من خلال استقطاب الممارسين الصحيين والشركات الصحية لحضور ومشاركة فعاليات مثل هذا الحدث في رحاب منطقة عسير, مشيداً بما حظي به المؤتمر من دعم وتشجيع من معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

يذكر أن المعرض المصاحب للمؤتمر شهد مشاركة 23 جهة، ضمت شركات للتجهيزات الطبية العالمية، التي قدمت عرضاً لأحدث التقنيات التكنولوجية في عالم الطب، وشركات متخصصة في المستلزمة والمستهلكات الطبية، وشركات الأدوية، بالإضافة إلى مراكز ومستشفيات القطاع الخاص.

// انتهى //

13:38ت م

0078





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إطلاق 4 منصات وخدمات نوعية في مؤتمر عسير الصحي الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.