اجتماعي / الجمعية الخيرية بتربة تطلق مشروعاً لإطعام 150 ألف حاج في المشاعر المقدسة



الطائف 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

أطلقت الجمعية الخيرية بمحافظة تربة، مشروع "وجبة حاج" لإطعام ضيوف الرحمن من الحجاج في المشاعر المقدسة وخاصة في مشعر عرفات خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، وذلك بالتنسيق مع لجنة السقاية والرفادة بأمارة مكة المكرمة, عملاً بقول النبي عليه الصلاة والسلام: "خياركم من أطعم الطعام".

وأكد رئيس مجلس الجمعية الخيرية بتربة على أن هذه الخدمة الخيرية والإنسانية تأتي ضمن إطار أهداف الجمعية ورسالتها، وتعزز نجاح موسم الحج مع منظومة الخِدْمات المميزة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله-، مضيفاً إلى أن المشروع يهدف إلى توزيع 150 ألف وجبة حاج على الحجاج، وذلك من منطلق (وتعاونوا على البر والتقوى)، وتبلغ قيمة الوجبة عشرة ريالات وتحتوي كل وجبة على طعام متنوع وماء توزع في المشاعر المقدسة خلال أيام الحج.

ودعا رئيس المجلس الجهات والمؤسسات الخيرية والمحسنين وأصحاب الأيادي البِيضِ الراغبين في المساهمة التواصل مع الجمعية عبر الرقم (0500504608), ويبلغ سهم الفرد الواحد 100 ريال, وسهم الوالدين 200 ريال, وسهم الأسرة 300 ريال.

وأشار إلى أن مشروع وجبة حاج قد لاقى -بحمد الله- صدى طيباً في قلوب ضيوف الرحمن الذين رفعوا أكف الضراعة إلى الله أن يجزي القائمين على هذا المشروع المبارك.

// انتهى //

13:34ت م

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