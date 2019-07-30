السعودية اليوم / رئيس المجلس الأعلى للقضاء يدشّن الخدمة الإلكترونية لشكاوى المستفيدين



الرياض 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

دشّن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خمس خدمات جديدة منها خدمة "الشكوى الإلكترونية" التي تمكن المستفيد من تقديم شكواه إلكترونياً وفق الأنظمة المعمول بها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، ورفع جودة ودقة البيانات المقدمة.

وتتيح الخدمة للمستفيد إمكانية متابعة الشكوى والإشعارات المرتبطة بها من خلال بوابة المجلس الأعلى للقضاء www.scj.gov.sa ، إذ كان سابقاً على من يريد الاعتراض ولديه ما يثبت صحة شكواه الحضور إلى إدارة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء ليقدمها يدوياً.

كما تم ربط خدمة الشكوى الإلكترونية مع مركز المعلومات الوطني، إذ يستطيع المستفيد الدخول برقم هويته وتاريخ ميلاده وسيتم إرسال رقم تحقق إلى جواله المسجل لدى بوابة "أبشر"، والتقدم بشكواه إلكترونياً ويترتب على هذا التقدم آثاره النظامية.

كما شملت الخدمات المدشنة, الخدمات الذاتية للقضاة "موارد" التي تمكن القضاة والملازمين القضائيين من إجراء الطلبات والعمليات الوظيفية والمالية إلكترونياً عبر نظام موارد بشكل مؤقت حتى تفعيل تطبيق جوال خاص بالخدمة.

كما أطلق المجلس النسخة التجريبية للبوابة الخارجية للمجلس الأعلى للقضاء بتصميم عصري يركز على الخدمات ويراعي جانب تجربة المستفيد؛ لتسهيل عملية التصفح من خلال أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الذكية.

ودشن معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء بوابة "إثراء" لتدريب الموظفين، التي تمكن الموظف من الاطلاع على البرامج التدريبية وتقديم طلب الالتحاق بها، كذلك إمكانية الاطلاع على سير الموافقات وإصدار الشهادة للمتدربين، إلى جانب تطوير وتوحيد خدمة البريد الإلكتروني لعموم أصحاب الفضيلة القضاة.

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13:14ت م

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