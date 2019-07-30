السعودية اليوم / بيئة الجوف تشارك في مهرجان الفاكهة بطبرجل



سكاكا 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

يقدم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف ممثلاً بمكتب فرع الوزارة بمحافظة طبرجل، بالتعاون مع إدارة الإنتاج العضوية, والجمعية

ويدعو مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بطبرجل بمنطقة الجوف المزارعين وزوار المهرجان زيارة الجناح لتعريف بالزراعة العضوية وفوائدها والرد على الاستفسارات وآلية الدعم المقدم .

يُذكر أن جناح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بطبرجل ضمن الأجنحة الرئيسيّة المشاركة والراعية لمهرجان الفاكهة بطبرجل ويشهد إقبالاً وتفاعلاً من الزوار والمزارعين .

// انتهى //

12:51ت م

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سكاكا 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسيقدم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف ممثلاً بمكتب فرع الوزارة بمحافظة طبرجل، بالتعاون مع إدارة الإنتاج العضوية, والجمعية السعودية للزراعة العضوية, لزوار مهرجان الفاكهة بطبرجل توضيح عن آلية ومتطلبات التوثيق والتفتيش، للراغبين بالتحول للزراعة العضوية, إضافة إلى المدخلات وطرق التحول للزراعة العضوية، ودور الجمعية السعودية للزراعة العضوية في دعم قطاع الزراعة العضوية, واستعراض الخطة التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية في ” الدعم المباشر ”.ويدعو مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بطبرجل بمنطقة الجوف المزارعين وزوار المهرجان زيارة الجناح لتعريف بالزراعة العضوية وفوائدها والرد على الاستفسارات وآلية الدعم المقدم .يُذكر أن جناح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بطبرجل ضمن الأجنحة الرئيسيّة المشاركة والراعية لمهرجان الفاكهة بطبرجل ويشهد إقبالاً وتفاعلاً من الزوار والمزارعين .// انتهى //12:51ت م0065

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